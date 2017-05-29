Визы в ЕС для белорусов могут подешеветь уже с 2018 года

Документы по взаимному упрощению визового режима с ЕС практически готовы к подписанию. Соответствующие переговоры находятся на завершающем этапе.

Об этом заявил в интервью SB.BY начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун. «Мы практически, за исключением некоторых несогласованных вопросов, завершили консультации с Евросоюзом по облегчению визовых формальностей. Документы практически готовы к парафированию и подписанию», - отметил он.

По его словам, во время июньского визита экспертов Евросоюза в Беларусь могут завершиться переговоры. «Если все будет нормально, то, возможно, уже со следующего года оба соглашения (о реадмиссии и облегчении поездок граждан - ред.) начнут применяться», - сказал Алексей Бегун.

Соглашение будет регламентировать порядок получения долгосрочных виз, определит категории белорусов, которые получат на это право, а стоимость шенгенской визы уменьшится до 35 евро. Соглашение регламентирует деятельность визовых центров, перечень документов и сделает процедуру отказа в выдаче визы понятной и прозрачной. Кроме того, будут введены трехлетние и пятилетние визы.

Алексей Бегун отметил, что Беларусь лидирует как по числу полученных шенгенских виз, так и по числу отказов в их выдаче. Между тем, белорусы одни из самых законопослушных граждан по числу правонарушений в ЕС, подчеркнул он.

Между тем в начале мая замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко отметил, что недавно в Брюсселе прошли консультации на уровне начальника Главного консульского управления нашего МИД и соответствующих специалистов Еврокомиссии, но « пока говорить о каких-то договоренностях рано ». «Процесс идет к этим договоренностям в будущем», - сказал дипломат.