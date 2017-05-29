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Визы в ЕС для белорусов могут подешеветь уже с 2018 года

30.05.2017 16:05 — Новости Политики | БДГ  
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Документы по взаимному упрощению визового режима с ЕС практически готовы к подписанию. Соответствующие переговоры находятся на завершающем этапе.

Об этом заявил в интервью SB.BY начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун. «Мы практически, за исключением некоторых несогласованных вопросов, завершили консультации с Евросоюзом по облегчению визовых формальностей. Документы практически готовы к парафированию и подписанию», - отметил он.

По его словам, во время июньского визита экспертов Евросоюза в Беларусь могут завершиться переговоры. «Если все будет нормально, то, возможно, уже со следующего года оба соглашения (о реадмиссии и облегчении поездок граждан  - ред.) начнут применяться», - сказал Алексей Бегун.

Соглашение будет регламентировать порядок получения долгосрочных виз, определит категории белорусов, которые получат на это право, а стоимость шенгенской визы уменьшится до 35 евро. Соглашение регламентирует деятельность визовых центров, перечень документов и сделает процедуру отказа в выдаче визы понятной и прозрачной. Кроме того, будут введены трехлетние и пятилетние визы.

Алексей Бегун отметил, что Беларусь лидирует как по числу полученных шенгенских виз, так и по числу отказов в их выдаче. Между тем, белорусы одни из самых законопослушных граждан по числу правонарушений в ЕС, подчеркнул он.

Между тем в начале мая замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко отметил, что недавно в Брюсселе прошли консультации на уровне начальника Главного консульского управления нашего МИД и соответствующих специалистов Еврокомиссии, но «пока говорить о каких-то договоренностях рано». «Процесс идет к этим договоренностям в будущем», - сказал дипломат.

Со своей стороны Беларусь с 12 февраля ввела в действие безвизовый режим для граждан восьмидесяти стран мира. Воспользоваться им можно на пять дней при прилете в аэропорт «Минск». Также на время чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске и Риге в Беларуси будет установлен безвизовый режим.

 
Теги: Минск
 
 
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Документы по взаимному упрощению визового режима с ЕС практически готовы к подписанию. Соответствующие переговоры находятся на завершающем этапе.

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