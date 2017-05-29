МИНСК, 30 мая — Sputnik. Председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович призвал страны-участницы ЦЕИ активизировать парламентскую деятельность по различным направлениям.

В Минске во вторник проходит заседание Парламентского комитета парламентского измерения ЦЕИ.



© Sputnik / Виктор Толочко Кобяков рассказал, чем будет заниматься Беларусь как глава ЦЕИ

"Считаю, что нам всем вместе необходимо активизировать совместную парламентскую деятельность, особенно в области гармонизации законодательства стран — участниц ЦЕ", — заявил Мясникович.

По его словам, это будет конкретный вклад в политику совместимости большой Европы.

"Не будет гармонизации национальных законодательств — не будет и реальной интеграции наших 18 государств", — подчеркнул спикер верхней плата белорусского парламента.

При этом Мясникович подчеркнул, что идеи "большой Европы", взаимовыгодной торговли со времен Аденауэра, Шумана, Моне всегда требовали мощной парламентской поддержки и законодательного обеспечения.

Он также назвал "крайне опасной тенденцией" решение собственных проблем и вопросов за счет интересов партнеров.

По словам Мясниковича, идеи развития сотрудничества стран ЦЕИ важны и актуальны в условиях, когда все "ищут новые драйверы экономического роста и конкурентоспособности национальных экономик".

Спикер предложил провести встречи парламентских групп стран ЦЕИ для "мозгового штурма" в целях ускорить сотрудничества в приоритетных сферах.

При этом Мясникович подчеркнул, что страны ЦЕИ вносят заметный вклад в формирование торгово-экономического сотрудничества Беларуси. В 2016 году на их долю пришлось 15,5% общего товарооборота внешней торговли республики, уточнил он.

Центрально-Европейская инициатива (ЦЕИ) — региональное объединение, в состав которого входят 18 государств: Албания, Австрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Италия, Македония, Молдавия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Черногория и Украина.