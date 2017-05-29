ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мясникович предложил провести "мозговой штурм" парламентариям ЦЕИ

30.05.2017 16:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович призвал страны-участницы ЦЕИ активизировать парламентскую деятельность по различным направлениям.

В Минске во вторник проходит заседание Парламентского комитета парламентского измерения ЦЕИ.

Мясникович предложил провести "мозговой штурм" парламентариям ЦЕИ
© Sputnik / Виктор Толочко
Кобяков рассказал, чем будет заниматься Беларусь как глава ЦЕИ

"Считаю, что нам всем вместе необходимо активизировать совместную парламентскую деятельность, особенно в области гармонизации законодательства стран — участниц ЦЕ", — заявил Мясникович.

По его словам, это будет конкретный вклад в политику совместимости большой Европы.

"Не будет гармонизации национальных законодательств — не будет и реальной интеграции наших 18 государств", — подчеркнул спикер верхней плата белорусского парламента.

При этом Мясникович подчеркнул, что идеи "большой Европы", взаимовыгодной торговли со времен Аденауэра, Шумана, Моне всегда требовали мощной парламентской поддержки и законодательного обеспечения.

Он также назвал "крайне опасной тенденцией" решение собственных проблем и вопросов за счет интересов партнеров.

По словам Мясниковича, идеи развития сотрудничества стран ЦЕИ важны и актуальны в условиях, когда все "ищут новые драйверы экономического роста и конкурентоспособности национальных экономик".

Спикер предложил провести встречи парламентских групп стран ЦЕИ для "мозгового штурма" в целях ускорить сотрудничества в приоритетных сферах.

При этом Мясникович подчеркнул, что страны ЦЕИ вносят заметный вклад в формирование торгово-экономического сотрудничества Беларуси. В 2016 году на их долю пришлось 15,5% общего товарооборота внешней торговли республики, уточнил он.

Центрально-Европейская инициатива (ЦЕИ) — региональное объединение, в состав которого входят 18 государств: Албания, Австрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Италия, Македония, Молдавия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Черногория и Украина.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В своей речи спикер верхней палаты белорусского парламента вспомнил "отцов-основателей" Европейского союза: Аденауэра, Шумана, Моне.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Визы в ЕС для белорусов могут подешеветь уже с 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика