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Президенты государств СНГ в Сочи в октябре рассмотрят 15 вопросов

30.05.2017 18:10 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мая — Sputnik. Вопросы сотрудничества государств СНГ в сфере противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма планируется внести в повестку дня заседания СГГ Содружества в Сочи, сообщили в Исполкоме СНГ.

Президенты государств СНГ в Сочи в октябре рассмотрят 15 вопросов
© Sputnik Алексей Даничев
Главы стран СНГ соберутся на заседание в Сочи 11 октября

В Минске во вторник прошло заседания постпредов стран СНГ, на котором в числе других была обсуждена предварительная повестка дня заседания Совета глава государств СНГ и СМИД СНГ.

"На рассмотрение глав государств СНГ предлагается вынести также 15 вопросов, среди которых сотрудничество в сфере противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и оружия массового уничтожения, противодействия коррупции, в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий", — сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Исполкома СНГ.

Несколько вопросов будут касаться исполнения решения об адаптации СНГ к современным реалиям, а также программы "Культурные столицы Содружества", отметили в пресс-службе.

В проект повестки дня СМИД предлагается включить 15 пунктов, касающихся актуальных вопросов международного и регионального сотрудничества, сказали в Исполкоме.

Как ранее сообщал Sputnik, заседания СМИД СНГ и СГГ СНГ пройдут 10 октября и 11 октября в Сочи.

 
Теги: Минск
 
 
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Одним из вопросов повестки дня заседания СГГ СНГ станет обсуждение сотрудничества в сфере противодействия финансированию терроризма.

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