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Президенты государств СНГ в Сочи в октябре рассмотрят 15 вопросов
30.05.2017 18:10 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая — Sputnik. Вопросы сотрудничества государств СНГ в сфере противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма планируется внести в повестку дня заседания СГГ Содружества в Сочи, сообщили в Исполкоме СНГ.
© Sputnik Алексей Даничев
В Минске во вторник прошло заседания постпредов стран СНГ, на котором в числе других была обсуждена предварительная повестка дня заседания Совета глава государств СНГ и СМИД СНГ.
"На рассмотрение глав государств СНГ предлагается вынести также 15 вопросов, среди которых сотрудничество в сфере противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и оружия массового уничтожения, противодействия коррупции, в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий", — сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Исполкома СНГ.
Несколько вопросов будут касаться исполнения решения об адаптации СНГ к современным реалиям, а также программы "Культурные столицы Содружества", отметили в пресс-службе.
В проект повестки дня СМИД предлагается включить 15 пунктов, касающихся актуальных вопросов международного и регионального сотрудничества, сказали в Исполкоме.
Как ранее сообщал Sputnik,
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Одним из вопросов повестки дня заседания СГГ СНГ станет обсуждение сотрудничества в сфере противодействия финансированию терроризма.
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