Глава МИД Украины решил считать Пушинка украинцем

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что будет считать поэта Александра Пушкина украинцем.

Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроно, напомнил о "русской Анне — королеве Франции". Анна была младшей дочерью великого князя Ярослава Мудрого и женой Генриха I. Королева внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, — одна из которых до сих пор правит в Испании.

"Буду считать Пушкина украинцем. В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений", — написал Климкин во вторник в своем аккаунте в Twitter.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко выступил с обвинениями в адрес Путина в попытке "похитить в российскую историю" княжну Анну Ярославну.