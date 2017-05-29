Гуминский возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах в сенат парламента Казахстана

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктор Гуминский возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах депутатов сената парламента Казахстана, соответствующая информация размещена на сайте Исполкома СНГ, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске под председательством постпреда Российской Федерации Андрея Шведова состоялось очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ. В нем приняли участие председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, первый заместитель председателя Виктор Гуминский и заместитель председателя Конысбек Жусупбеков.

Совет постпредов согласился с предложением Исполкома СНГ по кандидатуре первого заместителя председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря Содружества Виктора Гуминского в качестве главы миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов сената парламента Казахстана.

Сергей Лебедев также проинформировал присутствующих о встрече глав правительств стран Содружества в узком составе, состоявшейся во время прошедшего 26 мая в Казани заседания Совета глав правительств СНГ. Постоянные полномочные представители обсудили итоги заседания, в ходе которого состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам экономического сотрудничества в СНГ. Это, в частности, взаимодействие стран Содружества в сфере инноваций, обеспечение транспортной безопасности, использование атомной энергии в мирных целях, подготовка специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли, сотрудничество в области радионавигации, противодействия производству и распространению контрафактной продукции, защиты интеллектуальной собственности.

Всего на заседании в Казани было принято 14 документов, из которых 9 вступили в силу с момента подписания. Члены Совета постпредов приняли решение о содействии в реализации принятых документов.

Следующее заседание Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества намечено провести 26 июня.-0-