ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Молдова высоко оценивают уровень двусторонних отношений

30.05.2017 21:36 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

30 мая, Кишинев /Андрей Гусин - БЕЛТА/. Беларусь и Молдова высоко оценивают уровень двусторонних отношений между странами. Об этом говорилось на встрече премьер-министра Молдовы Павла Филипа и посла Беларуси в Молдове Сергея Чичука, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском посольстве.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и социально-культурных областях, основные направления развития договорно-правовой базы, а также вопросы подготовки официального визита премьер-министра Молдовы в Беларусь, запланированного на 6-7 июня.

В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили достигнутый уровень двусторонних отношений между странами.-0-

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и социально-культурных областях, основные направления развития договорно-правовой...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Гуминский возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах в сенат парламента Казахстана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика