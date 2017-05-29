30 мая, Кишинев /Андрей Гусин - БЕЛТА/. Беларусь и Молдова высоко оценивают уровень двусторонних отношений между странами. Об этом говорилось на встрече премьер-министра Молдовы Павла Филипа и посла Беларуси в Молдове Сергея Чичука, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском посольстве.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и социально-культурных областях, основные направления развития договорно-правовой базы, а также вопросы подготовки официального визита премьер-министра Молдовы в Беларусь, запланированного на 6-7 июня.

В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили достигнутый уровень двусторонних отношений между странами.-0-