Сербский премьер Вучич подал в отставку из-за президентства

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Премьер-министр Сербии Александр Вучич объявил о своем уходе с поста — завтра состоится его инаугурация, сообщили в пресс-службе правительства.

"Подаю в отставку с поста глава правительства Республики Сербия. В отставку подаю в связи с вступлением на пост президента республики после выборов, на которых я избран президентом Сербии 2 апреля", — говорится в заявлении Вучича, которое он подал Скупщине (парламенту).

Выборы главы государства состоялись в Сербии 2 апреля. За Вучича проголосовали 55,08% избирателей, его оппонент Саша Янкович набрал 16,63%. Срок полномочий нынешнего президента Томислава Николича по закону истекает 31 мая. В среду в 12:00 (13:00 по минскому времени) назначена церемония принесения присяги и инаугурации нового главы государства.

Президент Сербии избирается сроком на пять лет, он исполняет главным образом представительские функции.