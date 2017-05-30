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Сербский премьер Вучич подал в отставку из-за президентства
30.05.2017 21:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая — Sputnik. Премьер-министр Сербии Александр Вучич объявил о своем уходе с поста — завтра состоится его инаугурация, сообщили в пресс-службе правительства.
"Подаю в отставку с поста глава правительства Республики Сербия. В отставку подаю в связи с вступлением на пост президента республики после выборов, на которых я избран президентом Сербии 2 апреля", — говорится в заявлении Вучича, которое он подал Скупщине (парламенту).
Выборы главы государства состоялись в Сербии 2 апреля. За Вучича проголосовали 55,08% избирателей, его оппонент Саша Янкович набрал 16,63%. Срок полномочий нынешнего президента Томислава Николича по закону истекает 31 мая. В среду в 12:00 (13:00 по минскому времени) назначена церемония принесения присяги и инаугурации нового главы государства.
Президент Сербии избирается сроком на пять лет, он исполняет главным образом представительские функции.
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Вучич возглавлял правительство с 27 апреля 2014 года. На новом посту избранный президент будет укреплять сотрудничество с Россией и Китаем, как и с США.
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