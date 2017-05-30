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Совет стражей конституции утвердил итоги выборов президента Ирана
30.05.2017 20:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая – Sputnik. Иранский совет стражей конституции, занимающийся в том числе наблюдением за выборами, утвердил итоги прошедшего в стране голосования, передал телеканал Press TV.
© Sputnik Сергей Гунеев
Президентские выборы состоялись в Иране 19 мая: действующий глава государства Хасан Роухани был переизбран на второй срок – он получил 57% голосов. Его главный соперник, экс-генпрокурор Ибрахим Раиси Раиси, набрал около 38%.
Раиси после поражения отправил в Совет стражей конституции письмо с просьбой тщательно разобраться с нарушениями зафиксированными в ходе голосования.
"Совет стражей конституции утвердил результаты 12-х выборов президента в Иране", – заявил представитель иранского МВД.
Церемония приведения к присяге Роухани пройдет 6 августа.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 мая поздравил Роухани с победой, назвав его переизбрание подтверждением поддержки иранцами прогрессивного политического курса, направленного на консолидацию общества, реализацию экономического потенциала страны на благо простых людей, укрепление позиций государства на международной арене.
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Стражи приняли такое решением после рассмотрения письма главного соперника Роухани, в котором тот заявлял о нарушениях во время голосования.
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