Совет стражей конституции утвердил итоги выборов президента Ирана

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Иранский совет стражей конституции, занимающийся в том числе наблюдением за выборами, утвердил итоги прошедшего в стране голосования, передал телеканал Press TV.



© Sputnik Сергей Гунеев Лукашенко поздравил Роухани с переизбранием на пост президента Ирана

Президентские выборы состоялись в Иране 19 мая: действующий глава государства Хасан Роухани был переизбран на второй срок – он получил 57% голосов. Его главный соперник, экс-генпрокурор Ибрахим Раиси Раиси, набрал около 38%.

Раиси после поражения отправил в Совет стражей конституции письмо с просьбой тщательно разобраться с нарушениями зафиксированными в ходе голосования.

"Совет стражей конституции утвердил результаты 12-х выборов президента в Иране", – заявил представитель иранского МВД.

Церемония приведения к присяге Роухани пройдет 6 августа.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 мая поздравил Роухани с победой, назвав его переизбрание подтверждением поддержки иранцами прогрессивного политического курса, направленного на консолидацию общества, реализацию экономического потенциала страны на благо простых людей, укрепление позиций государства на международной арене.