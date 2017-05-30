Лукашенко поставил 10 задач для белорусского спорта

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко, избранный накануне главой Национального олимпийского комитета (НОК), озвучил десять задач по совершенствованию спортивной отрасли, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

30 мая в штаб-квартире НОК состоялось Олимпийское собрание, участие в котором приняли около 200 человек, среди которых атлеты, тренеры, руководители федераций, функционеры. Подобной встречи не было почти пять лет.

В своем выступлении Лукашенко обозначил ключевые направления, по которым необходимо совершенствовать спортивную отрасль. Он перечислил десять основных задач:

Основная поддержка должна оказываться перспективным, потенциально медальным видам спорта. "Завоевали лицензии — добавить. Получили медали — еще добавить. Чтобы была борьба за господдержку не на бумаге, а на стадионе", — сказал Александр Лукашенко. Ситуауция с детско-юношеским спортом требует кардинального улучшения. По словам главы государства, это основа основ. И здесь необходим системный подход. Он поручил местным органам власти в течение года решить вопрос с обеспечением необходимым инвентарем каждой спортивной школы. Студенческий спорт должен стать опорой профессионального спорта. В связи с этим Министру образования поручено предметно разобраться с этой сферой и активнее работать в одной связке со спортивными ведомствами и организациями. Подготовка тренерских кадров. "Нужна интегрированная система непрерывной подготовки и повышения квалификации тренеров. Наведите здесь порядок. Будущего тренера надо заметить, когда он еще активно выступает как спортсмен", — сказал он и добавил, что с иностранца спрос небольшой и родину он любить не научит . Оптимизация работы республиканских центров олимпийской подготовки. При этом министерство спорта и туризма не должно утрачивать контроль над тренировочным процессом национальных команд. Спортивная наука и медицина. По мнению президента, проблемы в этих сферах решаются медленно. "Нам необходимо максимально задействовать потенциал Министерства здравоохранения с пониманием того, естественно, что спортсмены требуют индивидуального подхода", — уточнил он. Вопрос допинга. По словам главы государства, белорусский спорт должен стать прозрачнее, чтобы ни у кого не возникло сомнений в чистоте отечественных атлетов. В подготовке атлетов должны участвовать регионы. Местные власти, заметил Лукашенко, играют значительную роль в развитии спорта: Интересна губернатору эта сфера — и она будет развиваться; будет поддержка регионов — будут появляться новые звезды. Загрузка инфраструктуры. Нужно четко увязывать планы строительства с концепцией развития видов спорта в стране. Кроме того, важно использовать спортивные объекты по назначению. Министерству спорта поручено взять эти вопросы под контроль. Активизация работы спортивных федераций. "Хочу отметить особую роль Национального олимпийского комитета как главной спортивной общественной организации страны. Подчеркиваю: НОК должен быть домом для всех, оказывать методическую, финансовую и другую помощь федерациям, оперативно и качественно решать подобные проблемы", — сказал Лукашенко.

По мнению главы государства, если не решить поставленные задачи и не навести порядок в спортивной сфере, то Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, где белорусы были 40-ми в медальном зачете , будут самыми успешными. " Не разрешим названные мной проблемы — спорт высших достижений потеряем. Что это значит для государства, для людей — не мне вам объяснять", — заключил Лукашенко.

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