Владимир Макей. Фото из архива

31 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей посетит Россию с рабочим визитом 4-5 июня и проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"По приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова 4-5 июня Россию с рабочим визитом посетит глава МИД Беларуси господин Макей, - сказала дипломат. - В рамках визита состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства со своим белорусским коллегой".-0-