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Макей посетит Россию с рабочим визитом 4-5 июня
31.05.2017 11:18 — Новости Политики | БелТА
Владимир Макей. Фото из архива
31 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей посетит Россию с рабочим визитом 4-5 июня и проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"По приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова 4-5 июня Россию с рабочим визитом посетит глава МИД Беларуси господин Макей, - сказала дипломат. - В рамках визита состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства со своим белорусским коллегой".-0-
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"По приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова 4-5 июня Россию с рабочим визитом посетит глава МИД Беларуси господин Макей, - сказала дипломат. - В...
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