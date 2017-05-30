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Лавров пригласил Макея в Москву 4-5 июня

31.05.2017 11:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.

"По приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 4-5 июня Россию с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Республики Беларусь господин Макей", — сказала Захарова.

Она отметила, что министерская встреча состоится в преддверии празднования юбилейной даты — 25-летия установления дипломатических отношений между РФ и РБ. "Она отмечается 25 июня", — добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ рассказала о программе визита. Так, по словам Захаровой, состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства со своим белорусским коллегой.  "А также ежегодное совместное заседание коллегий МИД России и Белоруссии", — добавила Захарова.

Стороны обсудят реализацию программы согласованных действий в области внешней политики участников договора о создании Союзного государства на 2016-2017 годы и формирование программы на очередной двухлетний период.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 31 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, заявила официальный...

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Макей посетит Россию с рабочим визитом 4-5 июня
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