Макей посетит Россию с рабочим визитом 4-5 июня

Владимир Макей. Фото из архива

31 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России пройдет 5 июня в Москве. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, сообщает БЕЛТА.

По словам Марии Захаровой, по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова 4-5 июня Россию с рабочим визитом посетит глава МИД Беларуси Владимир Макей. Визит пройдет в преддверии празднования юбилейной даты - 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией.

"В рамках визита состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства со своим белорусским коллегой, а также ежегодное совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России", - сказала представитель МИД РФ.

Она уточнила, что на заседании будут обсуждены, в частности, реализация программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников договора Союзного государства на 2016-2017 годы и формирование аналогичной программы на очередной двухлетний период.-0-