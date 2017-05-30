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Беларусь является важным для Туркменистана партнером - Бабаев

31.05.2017 13:06 — Новости Политики | БелТА  
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31 мая, Ашхабад /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь является важным для Туркменистана партнером. Это отметил в интервью корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, заместитель председателя Конференции Энергетической хартии Максат Бабаев.

Беларусь и Туркменистан успешно реализуют совместные проекты, обмениваются визитами на высшем и высоком уровнях. В качестве положительного примера взаимодействия заместитель председателя назвал совместное строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Максат Бабаев видит большие перспективы сотрудничества между Беларусью и Туркменистаном во всех сферах.

Ашхабадский форум 30-31 мая проходит во время председательства Туркменистана в Энергетической хартии. В период председательства в организации Туркменистан стремится реализовать в энергетической сфере политику, основанную на принципах комплексной модернизации ТЭК и диверсификации маршрутов поставок энергоносителей на мировые рынки.

Как отмечалось на форуме, в последние годы в Туркменистане существенно увеличились темпы производства и добычи топливно-энергетических ресурсов, активно диверсифицируются пути транспортировки энергоносителей. Роль Туркменистана в энергопоставках на мировой рынок стала существенно возрастать. По оценке руководства Энергетической хартии, Туркменистан стремится к образованию надежной архитектуры глобальной энергетической безопасности, которая при этом должна основываться на принципах справедливости, соблюдения баланса интересов всех стран - производителей, транзитеров и потребителей.

Представители стран - участниц форума, международные эксперты акцентировали внимание на проблеме глобального обеспечения энергетической безопасности, в том числе в контексте общей экологической обстановки в мире. Обоюдным является мнение, что для обеспечения глобальной энергетической безопасности необходим комплексный подход, разработка политического формата взаимоотношений и механизм создания организационных условий для системного, профессионального обсуждения всего комплекса вопросов энергетической проблематики. При этом в реализации масштабных проектов по обеспечению глобальной энергобезопасности обязательным условием должно стать строгое соблюдение международных норм и стандартов, где экологический аспект призван быть одним из приоритетных. В связи с этим Туркменистан в полной степени осознает ответственность в связи с председательством в Энергетической хартии, отметили представители туркменской стороны.

Таким образом, туркменская столица в очередной раз стала международной дискуссионной площадкой, где рассматриваются и определяются важнейшие перспективы мирового развития глобального рынка энергоресурсов, разработки и внедрения новейших технологий, путей развития нефтегазового комплекса в глобальном масштабе. Все озвученные на форуме в Ашхабаде темы важны и с точки зрения совместной реализации многими государствами китайской инициативы "Один пояс и один путь", активным участником которой является Беларусь.-0-

 
 
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В качестве положительного примера взаимодействия заместитель председателя назвал совместное строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината.

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