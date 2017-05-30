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Макей и Сорочан обсудили реализацию белорусско-молдавских проектов в производственной сфере
31.05.2017 13:47 — Новости Политики | БелТА
Во время встречи. Фото МИД
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан на встрече в Минске обсудили реализацию совместных проектов в производственной сфере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"Состоялся обмен мнениями о перспективных направлениях сотрудничества. В частности, обсуждены вопросы реализации долгосрочных совместных проектов в области производственной кооперации", - рассказали в министерстве.
Во время встречи стороны рассмотрели широкий спектр вопросов белорусско-молдавского политического и экономического взаимодействия, включая подготовку визита в июне премьер-министра Молдовы и проведение ряда других двусторонних мероприятий.-0-
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"Состоялся обмен мнениями о перспективных направлениях сотрудничества. В частности, обсуждены вопросы реализации долгосрочных совместных проектов в области...
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