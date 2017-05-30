Макей и Сорочан обсудили реализацию белорусско-молдавских проектов в производственной сфере

Во время встречи. Фото МИД

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан на встрече в Минске обсудили реализацию совместных проектов в производственной сфере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Состоялся обмен мнениями о перспективных направлениях сотрудничества. В частности, обсуждены вопросы реализации долгосрочных совместных проектов в области производственной кооперации", - рассказали в министерстве.

Во время встречи стороны рассмотрели широкий спектр вопросов белорусско-молдавского политического и экономического взаимодействия, включая подготовку визита в июне премьер-министра Молдовы и проведение ряда других двусторонних мероприятий.-0-