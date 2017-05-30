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Дальнейшую активизацию белорусско-испанских отношений обсудили в МИД

31.05.2017 14:15 — Новости Политики | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Испания в России и Беларуси по совместительству Игнасио Ибаньеса Рубио по случаю вручения послом копий верительных грамот. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили состояние белорусско-испанских отношений и планы по их дальнейшей активизации", - рассказали в МИД.

В центре внимания дипломатов был диалог по линии Беларусь - ЕС, а также актуальные проблемы международной повестки дня.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В центре внимания дипломатов был диалог по линии Беларусь - ЕС, а также актуальные проблемы международной повестки дня.

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