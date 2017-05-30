Дальнейшую активизацию белорусско-испанских отношений обсудили в МИД

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Испания в России и Беларуси по совместительству Игнасио Ибаньеса Рубио по случаю вручения послом копий верительных грамот. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили состояние белорусско-испанских отношений и планы по их дальнейшей активизации", - рассказали в МИД.

В центре внимания дипломатов был диалог по линии Беларусь - ЕС, а также актуальные проблемы международной повестки дня.-0-