Кочанова, Батура и Рубинов награждены медалями МПА СНГ за вклад в межпарламентскую деятельность

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ наградил группу белорусских государственных деятелей и руководителей, внесших наибольший вклад в межпарламентскую деятельность Содружества. Вручение наград состоялось сегодня на заседании второй сессии Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович вручил медаль "МПА СНГ. 25 лет" главе Администрации Президента, члену Совета Республики пятого созыва Наталье Кочановой, председателю Совета Республики четвертого созыва Борису Батуре и председателю Совета Республики четвертого и пятого созывов Анатолию Рубинову за заслуги в деле развития и укрепления парламентаризма, вклад в развитие и совершенствование правовых основ функционирования СНГ, укрепление международных связей и межпарламентского сотрудничества.

Памятным знаком "МПА СНГ. 25 лет" за содействие в деятельности ассамблеи и ее органов были награждены министр информации Лилия Ананич и председатель Несвижского районного исполнительного комитета Иван Крупко.-0-