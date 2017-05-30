ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Деятельность интеграционных структур необходимо рассмотреть на ВГС Союзного государства - Мясникович

31.05.2017 16:20 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Высшем государственном совете Союзного государства необходимо рассмотреть деятельность различных интеграционных структур. Такое мнение высказал сегодня председатель Совета Республики Михаил Мясникович на заседании второй сессии, передает корреспондент БЕЛТА.

Проведение заседания запланировано на 30 июня. На нем планируется рассмотреть ряд актуальных вопросов, отметил спикер.

"Особенно меня беспокоит то, что у нас много интеграционных структур (в "двойке", "пятерке" и так далее), большой, многочисленный и хорошо мотивированный персонал в этих организациях, а работы и отдачи практически нет. Поэтому кроме каких-то претензий основного характера, надо все-таки посмотреть и на работу наших интеграционных структур", - считает Михаил Мясникович.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проведение заседания запланировано на 30 июня. На нем планируется рассмотреть ряд актуальных вопросов, отметил спикер.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Кочанова, Батура и Рубинов награждены медалями МПА СНГ за вклад в межпарламентскую деятельность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика