Деятельность интеграционных структур необходимо рассмотреть на ВГС Союзного государства - Мясникович

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Высшем государственном совете Союзного государства необходимо рассмотреть деятельность различных интеграционных структур. Такое мнение высказал сегодня председатель Совета Республики Михаил Мясникович на заседании второй сессии, передает корреспондент БЕЛТА.

Проведение заседания запланировано на 30 июня. На нем планируется рассмотреть ряд актуальных вопросов, отметил спикер.

"Особенно меня беспокоит то, что у нас много интеграционных структур (в "двойке", "пятерке" и так далее), большой, многочисленный и хорошо мотивированный персонал в этих организациях, а работы и отдачи практически нет. Поэтому кроме каких-то претензий основного характера, надо все-таки посмотреть и на работу наших интеграционных структур", - считает Михаил Мясникович.-0-