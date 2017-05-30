Беларусь готовит для сессии ПА ОБСЕ резолюцию о противодействии появлению новых наркотиков

Во время встречи

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готовит для рассмотрения на летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ резолюцию о противодействии появлению новых наркотиков. Об этом сообщил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Беларуси Фионной Гибб, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Владимир Андрейченко, для белорусских и британских парламентариев важен обмен мнениями по самым разным темам, например, таким как борьба с терроризмом, организованной преступностью и незаконной миграцией, противодействие распространению наркотических веществ. "У нас очень обширный круг вопросов, будет возможность их обсудить на сессии ПА ОБСЕ в Минске, которая пройдет 5-9 июля", - заметил спикер.

По его словам, Беларусь в настоящее время как раз готовит резолюцию, которая будет предложена к рассмотрению участниками предстоящего форума. Она получила название "Разработка своевременных и эффективных законодательных, нормативных, административных мер реагирования на появление новых психоактивных веществ". "То есть это борьба с наркотиками. Тема очень актуальная", - считает председатель Палаты представителей. Он выразил надежду, что британские парламентарии, которые будут принимать участие в летней сессии в Минске, активно подключатся к обсуждению этой темы и поддержат предложенную резолюцию.

Владимир Андрейченко также обратил внимание, что по состоянию на утро 31 мая для участия в 26-й сессии ПА ОБСЕ уже зарегистрировались 47 государств, и число стран продолжает расти.

Спикер поблагодарил посла Великобритании за работу на благо развития двусторонних отношений и обратил внимание, что за это время заметно активизировалось взаимодействие по линии министерств иностранных дел и между парламентами.

В свою очередь Фионна Гибб, общаясь с журналистами по итогам переговоров в парламенте, призналась, что для нее это первая официальная встреча со спикером Палаты представителей. По словам дипломата, обсуждались пути улучшения взаимоотношений между Великобританией и Беларусью, а также вопросы общего характера - межпарламентское сотрудничество, перспективы увеличения взаимного товарооборота и возможности обмена визитами.

Парламентская ассамблея ОБСЕ создана в апреле 1991 года в Мадриде (Испания), в ее работе участвуют 323 парламентария, которые представляют 57 стран. Главное событие в деятельности ПА ОБСЕ - ежегодная летняя сессия, на которой выбираются руководство и должностные лица ассамблеи, принимаются декларации и резолюции.

Летняя сессия ПА ОБСЕ в Минске будет посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе. Планируется насыщенная программа, включающая заседание постоянного комитета ПА ОБСЕ и общих комитетов по политическим вопросам и безопасности, по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде, по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.-0-