Более 50 представителей различных сфер деятельности удостоены госнаград Беларуси

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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №199, в соответствии с которым более 50 человек удостоены государственных наград. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Представители разных областей деятельности награждены орденами и медалями за многолетний и плодотворный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, личное мужество и отвагу, проявленные в борьбе с преступностью и при ликвидации чрезвычайных ситуаций, исключительные достижения в сельском хозяйстве, заслуги в развитии сферы обслуживания населения, науки, образования, культуры и спорта.

В числе награжденных орденом "За службу Родине" III степени командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Вадим Денисенко, командир 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил Вадим Шадура.

Ордена Почета удостоен главный советник ЗАО "Голографическая индустрия" Леонид Танин, ордена Отечества II степени - генеральный директор ОАО "Беловежский" Юрий Мороз, ордена "За личное мужество" - начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №1 Крупского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Шиманский.

Среди награжденных медалью Франциска Скорины преподаватель Минского государственного колледжа искусств Елена Атрашкевич, ведущий мастер сцены Минского областного драматического театра Борис Донин.

Кроме того, указом присвоены почетные звания представителям различных сфер деятельности. В частности, заслуженным лесоводом Беларуси стал генеральный директор национального парка "Припятский" Степан Бамбиза, заслуженным деятелем науки Беларуси - начальник научно-исследовательского центра моделирования военных действий Военной академии Василий Булойчик. Спортсмену-инструктору национальной команды по фристайлу Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу Антону Кушниру присвоено почетное звание "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь".-0-