ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 50 представителей различных сфер деятельности удостоены госнаград Беларуси

31.05.2017 19:18 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Более 50 представителей различных сфер деятельности удостоены госнаград Беларуси
Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №199, в соответствии с которым более 50 человек удостоены государственных наград. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Представители разных областей деятельности награждены орденами и медалями за многолетний и плодотворный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, личное мужество и отвагу, проявленные в борьбе с преступностью и при ликвидации чрезвычайных ситуаций, исключительные достижения в сельском хозяйстве, заслуги в развитии сферы обслуживания населения, науки, образования, культуры и спорта.

В числе награжденных орденом "За службу Родине" III степени командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Вадим Денисенко, командир 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил Вадим Шадура.

Ордена Почета удостоен главный советник ЗАО "Голографическая индустрия" Леонид Танин, ордена Отечества II степени - генеральный директор ОАО "Беловежский" Юрий Мороз, ордена "За личное мужество" - начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №1 Крупского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Шиманский.

Среди награжденных медалью Франциска Скорины преподаватель Минского государственного колледжа искусств Елена Атрашкевич, ведущий мастер сцены Минского областного драматического театра Борис Донин.

Кроме того, указом присвоены почетные звания представителям различных сфер деятельности. В частности, заслуженным лесоводом Беларуси стал генеральный директор национального парка "Припятский" Степан Бамбиза, заслуженным деятелем науки Беларуси - начальник научно-исследовательского центра моделирования военных действий Военной академии Василий Булойчик. Спортсмену-инструктору национальной команды по фристайлу Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу Антону Кушниру присвоено почетное звание "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь".-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, указом присвоены почетные звания представителям различных сфер деятельности.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Беларусь готовит для сессии ПА ОБСЕ резолюцию о противодействии появлению новых наркотиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика