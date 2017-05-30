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ОАО "Савушкин продукт" присужден Почетный государственный флаг Беларуси

31.05.2017 19:20 — Новости Политики | БелТА  
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ОАО "Савушкин продукт" присужден Почетный государственный флаг Беларуси
На предприятии. Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За особые достижения в хозяйственном развитии ОАО "Савушкин продукт" присужден Почетный государственный флаг Республики Беларусь. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 31 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На предприятии. Фото из архива 31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За особые достижения в хозяйственном развитии ОАО "Савушкин продукт" присужден Почетный...

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