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Беларусь и Испания обсудили возможности расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений

31.05.2017 21:44 — Новости Политики | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Испания обсудили возможности расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений. Речь об этом шла сегодня на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с послом Испании в России и Беларуси по совместительству Игнасио Ибаньесом Рубио, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Во время встречи был обсужден широкий спектр вопросов развития белорусско-испанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурной и гуманитарной сферах, расширение договорно-правовой базы двусторонних отношений, перспективы взаимодействия в международных организациях и диалога между Беларусью и ЕС.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Речь об этом шла сегодня на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с послом Испании в России и Беларуси по совместительству...

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