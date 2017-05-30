31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Испания обсудили возможности расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений. Речь об этом шла сегодня на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с послом Испании в России и Беларуси по совместительству Игнасио Ибаньесом Рубио, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Во время встречи был обсужден широкий спектр вопросов развития белорусско-испанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурной и гуманитарной сферах, расширение договорно-правовой базы двусторонних отношений, перспективы взаимодействия в международных организациях и диалога между Беларусью и ЕС.-0-