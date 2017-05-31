Косинец на посту помощника Президента Беларуси будет курировать стратегические проекты

Александр Косинец. Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Косинец, который назначен помощником Президента Беларуси, будет курировать на этом посту реализацию стратегических проектов. Это следует из указа №194 от 30 мая 2017 года, который официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документом вносятся изменения в указ от 13 февраля 2017 года №40 "Об оптимизации Администрации Президента Республики Беларусь". Тогда была утверждена структура данного государственного органа, которая включала в себя должность помощника Президента по вопросам законодательной и судебной деятельности.

Согласно новой редакции, название должности изменено на "Помощник Президента Республики Беларусь". Откорректирован и соответствующий пункт положения о помощнике Президента.

Определено, что среди основных его функций - контроль за реализацией стратегических проектов в соответствии с поручениями главы государства, мониторинг ситуации и информирование в установленном порядке Президента Беларуси о ходе выполнения Национальной академией наук государственных программ научных исследований и инновационного развития, а также о результатах коммерциализации научных разработок.

Помощник также уполномочен вносить главе государства в установленном порядке через Администрацию Президента предложения, направленные на эффективную реализацию стратегических проектов. Он же будет взаимодействовать по соответствующим вопросам с Советом Министров, НАН Беларуси, республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами.

Указ вступил в силу со дня подписания.-0-