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Андрейченко: Беларусь рассматривает Чехию как надежного и перспективного партнера во всех сферах

01.06.2017 10:16 — Новости Политики | БелТА  
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Андрейченко: Беларусь рассматривает Чехию как надежного и перспективного партнера во всех сферах
Владимир Андрейченко. Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривает Чехию как надежного и перспективного партнера во всех сферах. Об этом заявил Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чехии в Беларуси Миланом Экертом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы рассматриваем Чехию как надежного, перспективного партнера во всех сферах. Хотя были разные времена, по-разному складывались наши взаимоотношения, но все меняется, и мы рассчитываем на активное сотрудничество", - сказал Владимир Андрейченко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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