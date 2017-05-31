Андрейченко: Беларусь рассматривает Чехию как надежного и перспективного партнера во всех сферах

Владимир Андрейченко. Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривает Чехию как надежного и перспективного партнера во всех сферах. Об этом заявил Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чехии в Беларуси Миланом Экертом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы рассматриваем Чехию как надежного, перспективного партнера во всех сферах. Хотя были разные времена, по-разному складывались наши взаимоотношения, но все меняется, и мы рассчитываем на активное сотрудничество", - сказал Владимир Андрейченко.

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