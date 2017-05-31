|
Андрейченко: Беларусь рассматривает Чехию как надежного и перспективного партнера во всех сферах
01.06.2017 10:16 — Новости Политики | БелТА
Владимир Андрейченко. Фото из архива
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривает Чехию как надежного и перспективного партнера во всех сферах. Об этом заявил Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чехии в Беларуси Миланом Экертом, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы рассматриваем Чехию как надежного, перспективного партнера во всех сферах. Хотя были разные времена, по-разному складывались наши взаимоотношения, но все меняется, и мы рассчитываем на активное сотрудничество", - сказал Владимир Андрейченко.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы рассматриваем Чехию как надежного, перспективного партнера во всех сферах. Хотя были разные времена, по-разному складывались наши взаимоотношения, но все...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии