Посол Чехии считает перспективным межрегиональное сотрудничество с Беларусью

Милан Экерт. Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межрегиональное сотрудничество Беларуси и Чехии очень перспективно. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Республике Беларусь Милан Экерт сегодня на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень активно развивается межрегиональное сотрудничество между Чехией и Беларусью, прежде всего с Минской, Гродненской и Брестской областями. В настоящее время уже подписано три меморандума о сотрудничестве между регионами", - сказал он.

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