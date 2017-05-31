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Посол Чехии считает перспективным межрегиональное сотрудничество с Беларусью
01.06.2017 10:37 — Новости Политики | БелТА
Милан Экерт. Фото из архива
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межрегиональное сотрудничество Беларуси и Чехии очень перспективно. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Республике Беларусь Милан Экерт сегодня на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Очень активно развивается межрегиональное сотрудничество между Чехией и Беларусью, прежде всего с Минской, Гродненской и Брестской областями. В настоящее время уже подписано три меморандума о сотрудничестве между регионами", - сказал он.
/Будет дополнено/.-0-
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"Очень активно развивается межрегиональное сотрудничество между Чехией и Беларусью, прежде всего с Минской, Гродненской и Брестской областями. В настоящее время...
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