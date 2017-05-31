Во время совещания

1 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует преодолеть спад в нефтепереработке. Об этом он заявил сегодня на совещании о стратегии развития отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нет необходимости еще раз говорить о важности этого вопроса. Когда-то я уже говорил, что этот вопрос сродни независимости нашего государства. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить энергетическую независимость и безопасность Беларуси, - подчеркнул глава государства. - Мы должны выработать план действий по выводу нефтеперерабатывающих предприятий из существующей плохой ситуации".

Президент обратил внимание, что нефтепереработка - это стратегическая отрасль страны, доля которой в промышленности составляет более 13%, а в экспорте - около 17%. "Тем не менее, ее вклад в белорусскую экономику, к сожалению, снижается. Добавленная стоимость нефтепереработки в ВВП в 2016 году составляет всего полпроцента. Вклад двух нефтеперерабатывающих заводов сопоставим, например, с такой компанией, как "Белтелеком", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, в 2016 году появилась негативная тенденция во внешней торговле нефтью и нефтепродуктами, сальдо по итогам текущего года оценивается как отрицательное. "Такая ситуация вызывает серьезные опасения. Нефтепереработка их флагмана экономики превращается в убыточную отрасль", - отметил белорусский лидер.

Он напомнил, что в совершенствование и модернизацию НПЗ вложены немалые деньги, а должной отдачи до сих пор нет. На запланированную в 2015 году глубину переработки нефти более 90% на сегодняшний день так и не удалось выйти.

Президент констатировал, что на снижении эффективности работы объективно сказалось влияние мировой конъюнктуры, значительное падение цен на нефть. Вместе с тем имеют место и просчеты по определению стратегии развития отрасли, отсутствие четкой программы действий правительства по этому вопросу.

"Некомпетентная подготовка проектов, неграмотное распределение сил и средств привели к увеличению стоимости и сроков строительства (по отдельным проектам аж до пяти лет). Вызывает сомнение, что в декларируемом 2019 году мы окончательно завершим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко заявил, что отечественные предприятия оказались не готовы работать в новых условиях мировых цен на нефть, хотя должны были действовать на упреждение. "А теперь "Нафтан" еле сводит концы с концами и постоянно выпрашивает помощь у государства", - заметил он.

Перед участниками совещания Президент поставил ряд ключевых вопросов: какова экономическая ситуация на нефтеперерабатывающих предприятиях и что ожидается по итогам года, какой видит правительство стратегию развития всей отрасли в новых рыночных условиях на долгосрочную и среднесрочную перспективы.

Глава государства также поинтересовался, сколько времени и средств потребуется для завершения модернизации предприятий и повышения эффективности отрасли, какие запланированы источники финансирования.

"Учтите, на первом месте должна быть экономика нефтепереработки, результативность ее работы", - предупредил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что при согласовании назначения новых директоров "Нафтана" и Мозырского НПЗ им ставились четкие задачи по выработке программ действий в реальной ситуации. "Времени прошло достаточно, чтобы вникнуть в суть дела. Я их предупреждал, что стать в старую колею и катить по накатанной (а я это вижу из ваших предложений на сегодняшний день) не получится", - добавил Президент.-0-