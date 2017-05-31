Лукашенко рассказал о поставленных перед Косинцем задачах

Во время совещания

1 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сегодня на совещании о стратегии развития белорусской нефтепереработки рассказал о поставленных перед недавно назначенным помощником Президента Александром Косинцем задачах, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас многие проекты модернизации предприятий провалены. И я уже премьеру и главе Администрации Президента говорил, чтобы в ближайшее время эти проекты были проанализированы, и мне было доложено, - сказал глава государства. - Этим займется Косинец. Ему поручены эти проекты. Собрать специалистов по всем направлениям. Наталья Ивановна (глава Администрации Президента Наталья Кочанова. - Прим. БЕЛТА), вы должны обеспечить ему непосредственную поддержу. Все это должно быть объективно проанализировано и положено мне на стол".

"Терпеть такое положение с модернизацией, которую мы планировали завершить в определенные сроки, я не намерен. Я не позволю, чтобы решения Президента были девальвированы, дезавуированы и не выполнены. Этого быть не может. Это касается всего, начиная от Орши и заканчивая нынешним разговором. Мне нужен объективный анализ и доклад", - подчеркнул белорусский лидер.

Как сообщалось БЕЛТА, Александр Косинец на посту помощника Президента будет курировать реализацию стратегических проектов. -0-