Андрейченко: Беларусь рассматривает Чехию как надежного и перспективного партнера во всех сферах

Владимир Андрейченко. Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривает Чехию как надежного и перспективного партнера во всех сферах. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чехии в Беларуси Миланом Экертом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы рассматриваем Чехию как надежного, перспективного партнера во всех направлениях сотрудничества: и политическом, и экономическом, и парламентском. Хотя были разные времена, как говорят, взлеты и падения. Но все трансформируется, поэтому важно, что в последнее время наступил положительный диалог между нашими внешнеполитическими ведомствами. Состоялся знаковый визит в 2016 году министра иностранных дел Чехии в Беларусь, прошли плодотворные переговоры, обсуждены многие вопросы, в том числе установления плотных контактов на более высоком уровне", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, неплохо развивался межпарламентский диалог между странами, в частности, происходил обмен визитами на уровне групп дружбы. Владимир Андрейченко высказал сожаление, что со второй половины прошлого года активность несколько спала, что связано с выборной кампанией в Палату представителей, проходившей в Беларуси, а сейчас предвыборная кампания началась в Чехии. В марте белорусской стороной был подготовлен проект соглашения между Палатой представителей и Палатой депутатов Чехии. Он передан на рассмотрение чешской стороны. Владимир Андрейченко полагает, что после проведения выборной кампании в Чехии этот вопрос будут рассмотрен.

Он выразил готовность рассмотреть предложения чешской стороны по наполнению взаимодействия, оптимизации отношений не только парламентов, но и на межгосударственном уровне, в том числе и в торгово-экономических отношениях, в культуре, образовании, других направлениях сотрудничества.-0-