Беларусь рассчитывает на поддержку Чехии по резолюции против наркотиков на сессии ПА ОБСЕ

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на поддержку Чехии при принятии резолюции о противодействии появлению новых наркотиков на летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Минске 5-9 июля. Об этом сказал сегодня председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чехии в Беларуси Миланом Экертом, передает корреспондент БЕЛТА.

В подготовке резолюции приняли участие и чешские депутаты, в том числе руководители группы дружбы. "Мы это ценим и, думаю, объединим усилия и сделаем все, чтобы резолюция была принята на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, потому что эта тема касается практически всех стран", - подчеркнул Владимир Андрейченко. Речь идет о противодействии распространению наркотических веществ, мерах реагирования, законодательных, нормативных, административных шагах, которые должны предпринимать страны, чтобы уберечь людей от этого зла, заключил председатель Палаты представителей.

Спикер поблагодарил посла Чехии за активную работу на благо двух государств и сказал, что в своих интервью Милан Экерт всегда подчеркивает историческую, культурную близость чехов и белорусов. Милан Экерт сделал много для развития двусторонних отношений, в свое время работая в парламенте Чешской Республики и будучи сторонником и организатором создания чешско-белорусской парламентской группы, отметил Владимир Андрейченко.-0-