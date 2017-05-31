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В МИД рассказали, зачем Макей летит в Москву
01.06.2017 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн — Sputnik. В ходе визита в Москву министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей не только примет участие в заседании совместной коллегии МИД РФ и РБ, но и проведет двусторонние переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил в четверг пресс-секретарь ведомства Дмитрий Мирончик.
© Sputnik / Виктор Толочко
Макей посетит столицу России 4-5 июня — в эти дни запланировано проведение совместного заседания коллегий МИД двух стран.
"Стороны рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества на двусторонней и на международной арене", — сообщил Мирончик и добавил, что обсудят также вопросы согласованности действий двух ведомств.
Также будут подняты вопросы евразийской интеграции и международной, а также региональной безопасности. "В том числе и вопросы выстраивания отношений с североатлантическим договором", — отметил Мирончик.
Макей и его российский коллега Сергей Лавров также подпишут совместное заявление по случаю годовщины 25-летия дипотношений между странами.
Также Макей и Лавров проведут двусторонние переговоры.
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Глава внешнеполитического ведомства Беларуси посетит столицу России 4 и 5 июня.
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