В МИД рассказали, зачем Макей летит в Москву

МИНСК, 1 июн — Sputnik. В ходе визита в Москву министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей не только примет участие в заседании совместной коллегии МИД РФ и РБ, но и проведет двусторонние переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил в четверг пресс-секретарь ведомства Дмитрий Мирончик.



© Sputnik / Виктор Толочко Макей: Россия для нас – приоритет внешней политики

Макей посетит столицу России 4-5 июня — в эти дни запланировано проведение совместного заседания коллегий МИД двух стран.

"Стороны рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества на двусторонней и на международной арене", — сообщил Мирончик и добавил, что обсудят также вопросы согласованности действий двух ведомств.

Также будут подняты вопросы евразийской интеграции и международной, а также региональной безопасности. "В том числе и вопросы выстраивания отношений с североатлантическим договором", — отметил Мирончик.

Макей и его российский коллега Сергей Лавров также подпишут совместное заявление по случаю годовщины 25-летия дипотношений между странами.

Также Макей и Лавров проведут двусторонние переговоры.