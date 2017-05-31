|
Визовое соглашение с ЕС может быть подписано только вместе с соглашением о реадмиссии - МИД
01.06.2017 12:46 — Новости Политики | БелТА
Фото из архива
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визовое соглашение между Беларусью и Европейским союзом может быть подписано только вместе с соглашением о реадмиссии. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.
"По факту к заключению соглашения по визовой тематике мы готовы. Но жестким требованием Евросоюза является его подписание в увязке с соглашением по реадмиссии", - сказал Дмитрий Мирончик.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"По факту к заключению соглашения по визовой тематике мы готовы. Но жестким требованием Евросоюза является его подписание в увязке с соглашением по реадмиссии", -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии