Визовое соглашение с ЕС может быть подписано только вместе с соглашением о реадмиссии - МИД

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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визовое соглашение между Беларусью и Европейским союзом может быть подписано только вместе с соглашением о реадмиссии. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"По факту к заключению соглашения по визовой тематике мы готовы. Но жестким требованием Евросоюза является его подписание в увязке с соглашением по реадмиссии", - сказал Дмитрий Мирончик.

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