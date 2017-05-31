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Визовое соглашение с ЕС может быть подписано только вместе с соглашением о реадмиссии - МИД

01.06.2017 12:46 — Новости Политики | БелТА  
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Визовое соглашение с ЕС может быть подписано только вместе с соглашением о реадмиссии - МИД
Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визовое соглашение между Беларусью и Европейским союзом может быть подписано только вместе с соглашением о реадмиссии. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"По факту к заключению соглашения по визовой тематике мы готовы. Но жестким требованием Евросоюза является его подписание в увязке с соглашением по реадмиссии", - сказал Дмитрий Мирончик.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"По факту к заключению соглашения по визовой тематике мы готовы. Но жестким требованием Евросоюза является его подписание в увязке с соглашением по реадмиссии", -...

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