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МИД: Беларусь готова к упрощению визового режима с Европой
01.06.2017 12:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн — Spitnik. Беларусь готова к упрощению визового режима со странами Евросоюза, заявил журналистам в четверг начальник управления информации — пресс-секретарь МИД республики Дмитрий Мирончик.
© Sputnik / Виктор Толочко
На текущей неделе начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун заявил, что уже в следующем году
"Есть и несогласованные вопросы — не секрет, мы о них достаточно открыто говорим с 2015 года", — сообщил Мирончик.
По словам представителя МИД, в белорусскую столицу приедут сразу две группы — обсуждать вопросы упрощения визового режима и реадмиссии.
"Мы готовы подписывать соглашение по визовому вопросу. Но жесткое условие — реадмиссия, а эту тему курирует МВД", — отметил Мирончик и добавил, что уверен в скором решении всех вопросов.
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Переговоры по упрощению визового режима с Европой идут в связке с переговорами по реадмиссии.
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