МИД: Беларусь готова к упрощению визового режима с Европой

МИНСК, 1 июн — Spitnik. Беларусь готова к упрощению визового режима со странами Евросоюза, заявил журналистам в четверг начальник управления информации — пресс-секретарь МИД республики Дмитрий Мирончик.



© Sputnik / Виктор Толочко Макей: убежден, что вопрос упрощения визового режима с ЕС будет решен

На текущей неделе начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун заявил, что уже в следующем году шенгенские визы для белорусов могут подешеветь почти вдвое — до 35 евро вместо существующего размера консульского сбора в 60 евро. Следующий этап переговоров по данному вопросу пройдет 20 июня в Минске.

"Есть и несогласованные вопросы — не секрет, мы о них достаточно открыто говорим с 2015 года", — сообщил Мирончик.

По словам представителя МИД, в белорусскую столицу приедут сразу две группы — обсуждать вопросы упрощения визового режима и реадмиссии.

"Мы готовы подписывать соглашение по визовому вопросу. Но жесткое условие — реадмиссия, а эту тему курирует МВД", — отметил Мирончик и добавил, что уверен в скором решении всех вопросов.