Посол Чехии считает перспективным межрегиональное сотрудничество с Беларусью

Милан Экерт. Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межрегиональное сотрудничество Беларуси и Чехии очень перспективно. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Республике Беларусь Милан Экерт сегодня на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень активно развивается межрегиональное сотрудничество между Чехией и Беларусью, прежде всего с Минской и Гродненской областями. В настоящее время уже подписано три соответствующих меморандума", - сказал он. Идут переговоры о возобновлении контактов с Гомельской областью. Еще одно направление - Брестский регион. Партнера в Чехии также планируется найти для Витебской области.

Страны имеют большой потенциал в развитии экономического взаимодействия, уверен Милан Экерт. По его словам, две недели назад в Праге результативно прошло заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству. Посол также отметил взаимодействие в энергетике, перспективы в сельском хозяйстве. По мнению посла Чехии, "возможна работа делового совета, который бы поддерживал проекты перед обсуждением межправительственными комиссиями".

У Беларуси и Чехии есть много общих тем для сотрудничества и в сфере культуры, считает дипломат. В Беларуси выступают чешские фольклорные коллективы. Сейчас в областях работает передвижная фотовыставка "Белорусская Прага". "Мы хотим показать пражский период жизни Скорины. Прагу, какая она есть, и места, где жили белорусы в Чехии", - сказал посол.-0-