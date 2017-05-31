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Посол Чехии считает перспективным межрегиональное сотрудничество с Беларусью

01.06.2017 10:37 — Новости Политики | БелТА  
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Посол Чехии считает перспективным межрегиональное сотрудничество с Беларусью
Милан Экерт. Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межрегиональное сотрудничество Беларуси и Чехии очень перспективно. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Республике Беларусь Милан Экерт сегодня на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень активно развивается межрегиональное сотрудничество между Чехией и Беларусью, прежде всего с Минской и Гродненской областями. В настоящее время уже подписано три соответствующих меморандума", - сказал он. Идут переговоры о возобновлении контактов с Гомельской областью. Еще одно направление - Брестский регион. Партнера в Чехии также планируется найти для Витебской области.

Страны имеют большой потенциал в развитии экономического взаимодействия, уверен Милан Экерт. По его словам, две недели назад в Праге результативно прошло заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству. Посол также отметил взаимодействие в энергетике, перспективы в сельском хозяйстве. По мнению посла Чехии, "возможна работа делового совета, который бы поддерживал проекты перед обсуждением межправительственными комиссиями".

У Беларуси и Чехии есть много общих тем для сотрудничества и в сфере культуры, считает дипломат. В Беларуси выступают чешские фольклорные коллективы. Сейчас в областях работает передвижная фотовыставка "Белорусская Прага". "Мы хотим показать пражский период жизни Скорины. Прагу, какая она есть, и места, где жили белорусы в Чехии", - сказал посол.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Страны имеют большой потенциал в развитии экономического взаимодействия, уверен Милан Экерт. По его словам, две недели назад в Праге результативно прошло...

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