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В МИД прокомментировали отказ посла Литвы посещать БелАЭС

01.06.2017 13:08 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июн — Sputnik. Посольство Литвы не просто отказалось от участия в визите дипломатов на БелАЭС, но и организовало в тот же день собственное мероприятие на границе, сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Иностранные дипломаты вместе с представителями МИД и Минэнерго посещали стройку атомной станции.

"МИД пригласил все диппредставительства посетить БелАЭС, многие послы воспользовались возможностью и увидели, как идёт строительство, пообщались с руководством станции и Минэнерго", — рассказал Мирончик.

В МИД прокомментировали отказ посла Литвы посещать БелАЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
Иностранные послы посетили БелАЭС

Однако посол Литвы — страны, чаще других говорящей о БелАЭС в негативном контексте — отказался посещать Островец. "В тот же день литовцы организовали свое мероприятие для дипкорпуса на границе — у нас своя свадьба", — отметил представитель МИД.

Мирончик напомнил, что Беларусь открыто работает с МАГАТЭ и другими международными экспертами, а также публикует в свободный доступ даже те доклады, которые не обязательны к публикации.

В МИД выразили надежду, что официальный Вильнюс вернётся к конструктивному диалогу по вопросу БелАЭС.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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По словам официального представителя МИД, республика по-прежнему готова говорить о безопасности атомной станции открыто.

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