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В МИД прокомментировали отказ посла Литвы посещать БелАЭС
01.06.2017 13:08 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн — Sputnik. Посольство Литвы не просто отказалось от участия в визите дипломатов на БелАЭС, но и организовало в тот же день собственное мероприятие на границе, сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.
Иностранные дипломаты вместе с представителями МИД и Минэнерго
"МИД пригласил все диппредставительства посетить БелАЭС, многие послы воспользовались возможностью и увидели, как идёт строительство, пообщались с руководством станции и Минэнерго", — рассказал Мирончик.
© Sputnik / Виктор Толочко
Иностранные послы посетили БелАЭС
Однако посол Литвы — страны, чаще других говорящей о БелАЭС в негативном контексте — отказался посещать Островец. "В тот же день литовцы организовали свое мероприятие для дипкорпуса на границе — у нас своя свадьба", — отметил представитель МИД.
Мирончик напомнил, что Беларусь открыто работает с МАГАТЭ и другими международными экспертами, а также публикует в свободный доступ даже те доклады, которые не обязательны к публикации.
В МИД выразили надежду, что официальный Вильнюс вернётся к конструктивному диалогу по вопросу БелАЭС.
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По словам официального представителя МИД, республика по-прежнему готова говорить о безопасности атомной станции открыто.
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