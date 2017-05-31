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Доклад спецдокладчика ООН по правам человека в Беларуси не представляет никакой ценности для страны - МИД

01.06.2017 13:47 — Новости Политики | БелТА  
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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доклад спецдокладчика ООН по правам человека в Беларуси не представляет никакой ценности для страны. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот доклад, к сожалению, по-прежнему ангажирован. Никакой ценности для Беларуси он не представляет, впрочем как и для стран - инициаторов доклада и этого поста спецдокладчика. Наша позиция в отношении данного мандата неизменна: он не представляет никакой ценности для Республики Беларусь, - подчеркнул Дмитрий Мирончик. - Мы убеждены и знаем, что большинство стран - членов ООН разделяют наши подходы и оценки в отношении данного поста и не разделяют подходы и оценки спецдокладчика в отношении нашей страны".

По его словам, белорусская делегация примет участие в сессии ООН по правам человека. "Они будут там не ради доклада, потому что его представление - не какое-то чрезвычайное событие, а рутинная работа в ООН", - добавил пресс-секретарь.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Этот доклад, к сожалению, по-прежнему ангажирован. Никакой ценности для Беларуси он не представляет, впрочем как и для стран - инициаторов доклада и этого поста...

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