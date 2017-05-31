Визовое соглашение с ЕС может быть подписано только вместе с соглашением о реадмиссии - МИД

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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визовое соглашение между Беларусью и Европейским союзом может быть подписано только вместе с соглашением о реадмиссии. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"По факту к заключению соглашения по визовой тематике мы готовы. Но жестким требованием Евросоюза является его подписание в увязке с соглашением по реадмиссии", - сказал Дмитрий Мирончик.

По его словам, 20 июня пройдут очередные консультации по линии Беларусь - ЕС. В Минск прибудут две группы экспертов генерального директората по миграции и внутренним делам Европейской комиссии. Одна из них занимается вопросами упрощения визового режима, другая - курирует подготовку соглашения о реадмиссии. "По соглашению об упрощении визовых формальностей список несогласованных вопросов короток: это претензии Европейского союза к безопасности белорусских дипломатических паспортов. Мы не драматизируем эти претензии. До конца 2018 года в нашей стране начнут выпускаться биометрические паспорта, которые будут отвечать самым современным требованиям к безопасности проездных документов. То есть эта претензия является временной и будет снята в ближайшей перспективе", - обратил внимание пресс-секретарь.

Что касается переговоров по реадмиссии, Дмитрий Мирончик не стал комментировать их детали, поскольку за это направление отвечает Министерство внутренних дел. "Но там тоже нет непреодолимых препятствий", - заметил он.-0-