Первый белорусско-африканский форум пройдет в Минске 6-7 июня

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый белорусско-африканский форум "Беларусь и Африка: новые горизонты" пройдет в Минске 6-7 июня. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Цель форума - определить перспективные направления и формы сотрудничества в сфере промышленности и сельского хозяйства, представить африканским партнерам предложения Беларуси по развитию сотрудничества.

"На сегодняшний день количество зарегистрированных участников из стран Африки составляет более 60 человек, включая руководителей министерств и государственных агентств, представителей деловых кругов и бизнес-ассоциаций, руководство Африканского экспортно-импортного банка", - отметил Дмитрий Мирончик.

Планируется, что участники форума посетят Белорусскую агропромышленную неделю, а также ряд промышленных предприятий республики.-0-