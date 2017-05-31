Россию могут лишить иммунитета дипсобственности в США

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Россию могут лишить иммунитета дипломатической собственности в США, сообщила в четверг американская газета Washington Post со ссылкой на источники в администрации Белого Дома.



© REUTERS Kevin Lamarque США не собираются смягчать санкции против России

По данным издания, администрация президента Дональда Трампа после изучения вопроса о возврате России арестованной ранее дипломатической собственности рассматривает возможность лишения этих помещений дипломатической неприкосновенности.

Как пишут американские СМИ, если помещения потеряют неприкосновенность, они будут считаться обычными зданиями – правоохранительные органы смогут получить в них доступ.

Официально Белый дом пока никак не комментировал данные заявления, однако в МИД России уже заявили, что подобные вопросы решаются обеими сторонами, а не в одностороннем порядке.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российская сторона ожидает в ближайшее время конкретных шагов в этом направлении. Также она отметила, что за лишение статуса Россия может потребовать у американских властей компенсации.

При этом, как отмечает издание, администрация Трампа все же может возобновить доступ россиян к дипсобственности, однако без статуса неприкосновенности.

Доступ к дипсобственности в США для российских дипломатов был закрыт еще решением Барака Обамы в конце 2016-го – речь идет о загородных комплексах российского посольства в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Ограничения вводились после обвинения России во "вмешательстве в американские выборы".