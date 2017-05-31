Беларусь стремится к конструктивному и доверительному взаимодействию с Германией - Макей

Владимир Макей. Фото из архива

1 июня, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Беларусь в отношениях с Германией стремится к открытому, конструктивному и доверительному взаимодействию. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Владимир Макей на заседании белорусско-германского неправительственного совета делового сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Открытое, доверительное, конструктивное взаимодействие, к которому мы стремимся в отношениях с Германией, предполагает отсутствие закрытых тем для обсуждения, готовность к взаимному поиску приемлемых решений по любым проблемным моментам", - отметил Владимир Макей.

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