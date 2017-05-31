|
Беларусь стремится к конструктивному и доверительному взаимодействию с Германией - Макей
01.06.2017 14:54 — Новости Политики | БелТА
Владимир Макей. Фото из архива
1 июня, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Беларусь в отношениях с Германией стремится к открытому, конструктивному и доверительному взаимодействию. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Владимир Макей на заседании белорусско-германского неправительственного совета делового сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.
"Открытое, доверительное, конструктивное взаимодействие, к которому мы стремимся в отношениях с Германией, предполагает отсутствие закрытых тем для обсуждения, готовность к взаимному поиску приемлемых решений по любым проблемным моментам", - отметил Владимир Макей.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Открытое, доверительное, конструктивное взаимодействие, к которому мы стремимся в отношениях с Германией, предполагает отсутствие закрытых тем для обсуждения,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии