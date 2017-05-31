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Участие всех 18 стран планируется в ноябрьском заседании ПА ЦЕИ в Минске

01.06.2017 15:06 — Новости Политики | БелТА  
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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие всех 18 стран планируется в ноябрьском заседании Парламентском ассамблеи Центрально-Европейской инициативы в Минске. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов, передает корреспондент БЕЛТА.

"По оценкам организаторов, в ноябре все 100% участников инициативы - 18 стран - приедут на заседание Парламентской ассамблеи, причем делегации будут представительные", - рассказал Сергей Рахманов.

По его словам, точная дата будущего заседания обсуждается, однако уже известно, что с учетом занятости парламентариев стран ЦЕИ оно состоится после 6 ноября.

Сергей Рахманов заверил, что предстоящие переговоры выйдут за рамки привычного межпарламентского общения. Помимо официальных мероприятий и интересных докладов пребывание иностранных гостей будет насыщено визитами на конкретные белорусские предприятия.

Еще одно знаковое мероприятие по линии Центрально-Европейской инициативы, которое пройдет в Минске 22 июня, - встреча министров иностранных дел. Будут обсуждаться вопросы миграции, а также связанные с экономической ситуацией проблемы, влияющие на повседневную жизнь, например, безработица, в том числе среди молодежи.

"Мы не сомневаемся, что по итогам года выйдем на более высокий уровень отношений в Европейским сообществом в целом и со странами ЦЕИ в частности", - заявил Сергей Рахманов.

Беларусь впервые председательствует в ЦЕИ в 2017 году. Девиз председательства - продвижение совместимости в Большой Европе. Под этим понимается развитие всего спектра соединений и взаимодействий как между странами региона, так и различными интеграционными площадками, включая ЕС, ЕАЭС, "Восточное партнерство" и другие организации. В настоящее время инициатива объединяет 18 стран.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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