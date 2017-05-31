Беларусь стремится к конструктивному и доверительному взаимодействию с Германией - Макей

Владимир Макей. Фото из архива

1 июня, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Беларусь в отношениях с Германией стремится к открытому, конструктивному и доверительному взаимодействию. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Владимир Макей на заседании белорусско-германского неправительственного Совета делового сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Открытое, доверительное, конструктивное взаимодействие, к которому мы стремимся в отношениях с Германией, предполагает отсутствие закрытых тем для обсуждения, готовность к взаимному поиску приемлемых решений по любым проблемным моментам", - отметил Владимир Макей.

По его словам, если стороны будут видеть проблемы, то задача не замалчивать их, а пытаться решить, обсуждая в откровенной и искренней атмосфере. "Бизнес заинтересован в том, чтобы постоянно развиваться, получать дивиденды от взаимного сотрудничества. Поэтому он более чем кто-либо другой заинтересован в устранении препятствий", - подчеркнул министр.

Владимир Макей констатировал, что Германия остается для Беларуси самым важным экономическим партнером в Европе, стабильно входит в пятерку ведущих торговых партнеров. "Более 300 совместных предприятий нашли свои ниши и успешно работают в нашей стране на протяжении уже многих лет. Но очевидно, что потенциал значительно выше нынешнего уровня", - сказал он.

Министр подчеркнул важность возобновления деятельности совета. "Мы считаем, что этот совет должен и может сыграть значимую роль в экономическом развитии нашей страны и укреплении политической независимости и суверенитета", - отметил он.

По словам Владимира Макея, сотрудничество с Германией в последнее время развивается весьма интенсивно и опирается на целый ряд проверенных временем институциональных механизмов. Однако неправительственный совет делового сотрудничества - это не просто орган, призванный дополнить существующий инструментарий белорусско-германского взаимодействия. "Мы ожидаем от него качественно новых, креативных, но при этом идущих от жизни, от практики предложений, идей, которые могли бы быть направлены на укрепление экономики нашей страны", - заявил министр. Также совет может поспособствовать повышению информирования германского бизнес-сообщества - как крупных концернов, так и средних, малых предприятий - об инвестиционном климате Беларуси, условиях ведения бизнеса в стране, действующих преференциальных режимах, перспективных отраслях.

"Мы считаем, что совет должен способствовать установлению прямых контактов между белорусскими и германскими компаниями с последующим выходом на реализацию совместных взаимовыгодных проектов. Это не только мои ожидания как министра иностранных дел. Работа делового совета будет и впредь находиться в центре внимания руководства Беларуси и персонально Президента, который в свое время выступил с инициативой его создания", - подытожил Владимир Макей.-0-