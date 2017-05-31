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В МИД рассказали про шенген для Беларуси и строительство АЭС
01.06.2017 17:42 — Новости Политики | БДГ
Белорусский МИД сообщает о готовности заключить визовые соглашения с ЕС и рассчитывает на конструктивный диалог с Литвой по строительству БелАЭС.
Как сообщил сегодня начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, Беларусь готова к заключению соглашения с ЕС по визовой тематике. Однако Евросоюз настаивает на том, что документ может быть принят только в увязке с соглашением о реадмиссии. Таково «жесткое требование» ЕС, отметил представитель внешнеполитического ведомства Беларуси.
Он рассказал, что очередные консультации по линии Евросоюз-Беларусь пройдут 20 июня.
«По соглашению об упрощении визовых формальностей список несогласованных вопросов короток: это претензии Европейского союза к безопасности белорусских дипломатических паспортов. Мы не драматизируем эти претензии. До конца 2018 года в нашей стране начнут выпускаться биометрические паспорта, которые будут отвечать самым современным требованиям к безопасности проездных документов. То есть эта претензия является временной и будет снята в ближайшей перспективе», -
Ранее сообщалось, что документы по
Кроме того, пресс-секретарь МИД рассказал о том, Беларусь надеется на восстановление нормального, конструктивного диалога касательно строительства АЭС с Литвой. 26 мая на стройплощадку белорусской атомной станции
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Белорусский МИД сообщает о готовности заключить визовые соглашения с ЕС и рассчитывает на конструктивный диалог с Литвой по строительству БелАЭС.
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