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В МИД рассказали про шенген для Беларуси и строительство АЭС

01.06.2017 17:42 — Новости Политики | БДГ  
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Белорусский МИД сообщает о готовности заключить визовые соглашения с ЕС и рассчитывает на конструктивный диалог с Литвой по строительству БелАЭС.

Как сообщил сегодня начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, Беларусь готова к заключению соглашения с ЕС по визовой тематике. Однако Евросоюз настаивает на том, что документ может быть принят только в увязке с соглашением о реадмиссии. Таково «жесткое требование» ЕС, отметил представитель внешнеполитического ведомства Беларуси.

Он рассказал, что очередные консультации по линии Евросоюз-Беларусь пройдут 20 июня.

«По соглашению об упрощении визовых формальностей список несогласованных вопросов короток: это претензии Европейского союза к безопасности белорусских дипломатических паспортов. Мы не драматизируем эти претензии. До конца 2018 года в нашей стране начнут выпускаться биометрические паспорта, которые будут отвечать самым современным требованиям к безопасности проездных документов. То есть эта претензия является временной и будет снята в ближайшей перспективе», - отметил Мирончик.

Ранее сообщалось, что документы по взаимному упрощению визового режима с ЕС практически готовы к подписанию. Соответствующие переговоры находятся на завершающем этапе. Что же касается биометрического паспорта и национальной ID-карты, то их введут в Беларуси к 1 января 2019 года.

Кроме того, пресс-секретарь МИД рассказал о том, Беларусь надеется на восстановление нормального, конструктивного диалога касательно строительства АЭС с Литвой. 26 мая на стройплощадку белорусской атомной станции были приглашены многочисленные послы и иные зарубежные делегаты, которым показали строительство первой белорусской атомной станции. Литва, которая категорически против строительства АЭС, в визите участия не принимала. 

 
 
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Белорусский МИД сообщает о готовности заключить визовые соглашения с ЕС и рассчитывает на конструктивный диалог с Литвой по строительству БелАЭС.

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