В МИД рассказали про шенген для Беларуси и строительство АЭС

Белорусский МИД сообщает о готовности заключить визовые соглашения с ЕС и рассчитывает на конструктивный диалог с Литвой по строительству БелАЭС.

Как сообщил сегодня начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, Беларусь готова к заключению соглашения с ЕС по визовой тематике. Однако Евросоюз настаивает на том, что документ может быть принят только в увязке с соглашением о реадмиссии. Таково «жесткое требование» ЕС, отметил представитель внешнеполитического ведомства Беларуси.

Он рассказал, что очередные консультации по линии Евросоюз-Беларусь пройдут 20 июня.

«По соглашению об упрощении визовых формальностей список несогласованных вопросов короток: это претензии Европейского союза к безопасности белорусских дипломатических паспортов. Мы не драматизируем эти претензии. До конца 2018 года в нашей стране начнут выпускаться биометрические паспорта, которые будут отвечать самым современным требованиям к безопасности проездных документов. То есть эта претензия является временной и будет снята в ближайшей перспективе», - отметил Мирончик.

Ранее сообщалось, что документы по взаимному упрощению визового режима с ЕС практически готовы к подписанию. Соответствующие переговоры находятся на завершающем этапе. Что же касается биометрического паспорта и национальной ID-карты, то их введут в Беларуси к 1 января 2019 года.