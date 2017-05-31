Путин: русофобия в некоторых странах хлещет через край

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Русофобия в некоторых странах хлещет через край, заявил президент РФ Владимир Путин и выразил надежду, что подобные настроения не продлятся долго, так как такая политика контрпродуктивна и вредна, в том числе и для ее инициаторов.

В четверг, 1 июня, российский лидер встретился с руководством ведущих международных информационных агентств. Мероприятие прошло в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сдерживать Россию невозможно

Путин начал свое общение с главами информагентств с заявления, что русофобия в некоторых странах очевидна и связана с тем, что утверждается многополярный мир, что не нравится монополистам. "Из некоторых стран прямо так и хлещет через край",- констатировал Путин.



© Sputnik Сергей Мамонтов Асад: Запад пытается демонизировать Лукашенко и Путина

Он заявил, что Россия борется за свои законные интересы, а ее пытаются сдерживать. "Утверждается многополярный мир, происходит это, не в последнюю очередь, благодаря борьбе России за свои интересы. Хочу подчеркнуть: за свои законные интересы. Это первая часть. Вторая заключается в том, что некоторые время назад наши партнеры в отдельных странах или группе стран начали предпринимать попытки сдерживать Россию, сдерживать ее законное стремление к обеспечению своих национальных интересов, предпринимая всякие не вписывающиеся в рамки международного права действия, в том числе экономического характера", — сказал Путин.

Попытки сдерживать Россию не работают, эффект нулевой, заявил Путин. Он выразил надежду, что русофобские настроения не продлятся долго, так как такая политика контрпродуктивна и вредна, в том числе и для ее инициаторов.

"Конечно, и нам наносит определенный ущерб. Но вредит и тем, кто инициирует такую политику", — сказал российский лидер.

"На мой взгляд, это осознание уже приходит. Мы совершенно очевидно видим определенные изменения ситуации, причем к лучшему. Надеюсь, что эта тенденция сохранится", — добавил Путин.

Хакеры свободные, как художники

Перед тем, как задать свой вопрос, глава немецкого информагентства отметил, что глава государства ранее уже отвечал на него — журналист спросил о хакерах и их вмешательстве в предстоящие парламентские выборы в Германии. Путин заявил, что хакеры могут быть где угодно, в любой стране мира, на государственном уровне Россия этим не занимается.

"Конечно, общий фон межгосударственных отношений имеет значение и в этом случае, потому что хакеры — люди свободные, как художники: настроение у них хорошее, они встали с утра и картины рисуют. Также и хакеры: они проснулись сегодня, прочитали, что там что-то происходит в межгосударственных отношениях, если они настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают правильным в борьбе с тем, кто плохо отзывается о России. Теоретически это возможно", — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что на госуровне Москва этим никогда не занималась. Он также выразил мнение, что никакие хакеры не могут повлиять на ход любой избирательной кампании. "Это не ляжет на сознание избирателей, сознание народа, никакая информация не ляжет и не повлияет на конечный результат", — сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия на государственном уровне борется с хакерами.

Отношения с Берлином

Москва и Берлин продолжат сотрудничать и после завершения выборов, отметил российский лидер. "На мой взгляд, если и мы, и наши партнеры будут руководствоваться не сиюминутной политической конъюнктурой, а фундаментальными интересами наших стран, наших народов, то мы точно найдем не только точки соприкосновения, но и правильный путь взаимодействия, и эффективный способ сотрудничества. У меня сомнений больших нет — вообще нет никаких сомнений на этот счет, потому что у нас очень много взаимных интересов", — сказал Путин.

Как подчеркнул президент, кооперация между двумя странами в ряде экономических отраслей, а также взаимозависимость такова, что от ее успешного развития "зависят десятки, если не сотни тысяч рабочих мест — как в Германии, так и в России". "Это важнейший фактор нашего сосуществования в сегодняшнем мире и в Европе тем более", — добавил Путин.

Он заявил, что с канцлером ФРГ Ангелой Меркель есть и разногласия, и точки соприкосновения, но предпочтений в вопросе предстоящих в Германии выборов у Москвы нет, главное — настрой на конструктив.

Президент отметил, что лидера социал-демократической партии Германии Мартина Шульца, который будет соперничать на выборах с возглавляемым Меркель политическим объединением, он практически не знает. "Но это опытный человек, он давно в политике — и в европейской, и в немецкой, вернулся недавно в немецкую политику", — сказал Путин.

"Нам в принципе — и когда я говорю нам, имею в виду всю команду российскую — нам, в общем-то, все равно с кем работать. Главное, чтобы эти люди были так же, как и мы, настроены на конструктивное взаимодействие. У нас здесь нет никаких предпочтений", — сказал Путин.

Он добавил, что ни одна из иностранных компаний, в том числе немецких, не ушла с российского рынка, несмотря на сложности политического и экономического характера. Путин отметил, что объемы торговли с ФРГ восстанавливаются, и рост в первом квартале 2017 года составил около 40%.

Про ПРО

Высказался Путин и на тему развертывания американской ПРО. Как заявил российский лидер, США найдут предлог для расширения этой системы, даже если Северная Корея объявит о свертывании своей ядерной программы. "И мы, конечно, должны думать над этим", — сказал Путин.

По словам президента, "когда мы говорили о системе ПРО американской в Европе, нам все время говорили и ссылались на Иран, что это делается для того, чтобы купировать иранскую ядерную программу и угрозу, якобы исходившую из Ирана".

Однако на сегодняшний день подписан договор с Ираном, нет никакой угрозы, но "система ПРО, ее строительство продолжается быстрыми темпами", подчеркнул Путин.

Россия не будет безвольно смотреть на разрастание американской ПРО, включая появление ее элементов в Южной Корее, это вызов для России, заявил президент. Расширение системы подталкивает к гонке вооружений, "новый виток создает".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.