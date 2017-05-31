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Переговорщики по Украине соберутся в Минске в июне два раза

01.06.2017 19:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июн — Sputnik. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине проведет заседание в Минске два раза в июне и два раза в июле, сообщили в в пресс-службе полпреда самопровозглашенной ДНР на переговорах Дениса Пушилина.

Переговорщики по Украине соберутся в Минске в июне два раза
© Sputnik / Виктор Толочко
Сайдик – о росте числа погибшего населения Донбасса и списках пленных

"Встречи контактной группы в Минске запланированы на 7 и 21 июня, а также на пятое и 19 июля", — сказали в пресс-службе Пушилина.

В рамках "нормандского формата" в Берлине на уровне замминистров иностранных дел 30 мая Киев предложил на переговорах объявить в Донбассе очередной режим прекращения огня. Режим тишины вступил в силу в Донбассе с 1 июня. Несмотря на достигнутые договоренности, Киев уже дважды выступил с обвинением ополченцев в нарушении соглашения. В ДНР также выступили с ответной претензией к украинским силовикам.

Последнее заседание контактной группы состоялось в Минске 24 мая. По итогам встречи спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик выразил обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения, а также рассказал о прогрессе в вопросе обмена пленными.

Встреча лидеров "нормандской четверки", как стало известно в четверг, может состояться на полях саммита G20 в Гамбурге в июле. Однако, по словам помощник президента России Юрия Ушакова, заседанию будет предшествовать телефонный разговор глав государств. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 1 июн — Sputnik. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине проведет заседание в Минске два раза в июне и два раза в июле,...

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