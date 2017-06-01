Трампа раскритиковали за выход из Парижского соглашения по климату

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Мировые лидеры подвергли критике решение президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату, сообщает Sputnik.

1 июня Трамп объявил, что Вашингтон выходит из Парижского соглашения по климату.

"Парижское соглашение по климату — это просто последний пример того, как Вашингтон подписывает соглашения, которые ставят США в невыгодное положение и создают исключительные выгоды для других стран", — сказал Трамп в ходе пресс-конференции.

Соглашение, уверен американский президент, делает из экономики США "инвалида", тогда как другие страны "смеются над нами". Он призвал к созданию нового договора и пообещал, что Штаты останутся "самой чистой и дружелюбной к окружающей среде страной на земле".

"Выход из соглашения защищает от будущих неправомерных покушений на суверенитет США, будущих массивных правовых обязательств", — сказал Трамп.

Мировые лидеры с сожалением восприняли заявление хозяина Белого дома. Так, немецкое правительство заявило, что Вашингтон вредит не только себе, но и европейцам, и всем остальным народам. Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с Трампом выразила сожаление в связи с его решением и подтвердила приверженность Берлина Парижскому соглашению.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что мировым лидерам необходимо объединиться для решения одной из серьезнейших глобальных проблем — изменения климата. "Я остаюсь приверженным Парижскому соглашению и продолжаю работать с другими мегаполисами мира над решениями в области борьбы с загрязнением воздуха, вредными загрязняющими веществами и охране окружающей среды", — говорится в сообщении Хана в Twitter.

The US have announced their withdrawal from the #ParisAgreement . My statement on how climate change remains one of the key risks to humanity pic.twitter.com/bpBleA4ls5 — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 1 июня 2017 г.

А еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете верит в участие в партнерстве по борьбе с изменением климата представителей американского бизнеса. Глава комитета по окружающей среде Европарламента Адина-Иоана Валеан выразила надежду, что США вновь присоединятся к борьбе с изменением климата.

Свою приверженность Парижскому соглашению высказали власти Италии, Бельгии, Канады, Австрии, Бразилии, Швеции, Великобритании, Мексики и других стран. Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что Парижское соглашение не будет пересматриваться из-за выхода Вашингтона. А президент Боливии Эво Моралес заявил, что власти США предали Мать-Землю.

Retirarse del Acuerdo de París es alta traición a la Madre Tierra, que es la casa común de la vida y la humanidad. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 1 июня 2017 г.

В России решение Трампа назвали последовательным. "Выход США из Парижского соглашения по климату стал еще одним шагом по реализации предвыборных обещаний нового президента Трампа. Мы вынуждены принять это решение, хотя, конечно, оно не может не вызывать определенного сожаления. Россия последовательно сохраняла приверженность Киотскому протоколу, а затем и пришедшему на его смену Парижскому соглашению по климату. С нашей стороны было приложено немало усилий для его разработки и подписания", — сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Бывший президент США Барак Обама уверен, что администрация Трампа своим решением отвергает будущее. А бывший кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон назвала выход Америки "исторической ошибкой".

Бизнесмен Илон Маск объявил о своем выходе из всех президентских консультативных советов. "Изменение климата — это реальность. Выход из Парижского соглашения — плохо для Америки и для мира", — написал Маск в своем микроблоге в Twitter.

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. — Elon Musk (@elonmusk) 1 июня 2017 г.

Их президентских советов также вышел глава The Walt Disney Company Роберт Айгер.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

Лидеры G7 в ходе саммита попытались среди прочего достичь единства по вопросу борьбы с изменениями климата, однако в итоговой декларации 27 мая были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США, которые не присоединились к консенсусу по Парижскому соглашению.