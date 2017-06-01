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Макей не ставил бы конкретные сроки об облегчении визового режима с ЕС
02.06.2017 10:45 — Новости Политики | БДГ
Беларусь готова рассмотреть послабление визового режима с США, а вот либерализация визового режима со странами Европейского союза может и не наступить так скоро, как обещали.
Как заявил 2 июня министр иностранных дел Владимир Макей во время международной конференции "Экономическая безопасность в глобализированном мире" в рамках экспертной инициативы "Минский диалог", Минск готов рассмотреть какие-то предложения о послаблении визвого режима с США, если они будут, на взаимной основе, передает
Что касается переговоров о либерализации визового режима между Беларусью и Евросоюзом, то, отметил глава МИД, необходимо некоторое время на устранение технических вопросов, которые присутствуют в повестке дня. Владимир Макей также отметил, что не ставил бы какие-то конкретные сроки относительно облегчения визового режима.
Напомним, что 30 мая начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун заявил, что документы по взаимному упрощению визового режима с ЕС почти готовы к подписанию. По его словам, во время июньского визита экспертов Евросоюза в Беларусь могут завершиться переговоры. «Если все будет нормально, то, возможно, уже со следующего года оба соглашения (о реадмиссии и облегчении поездок граждан - ред.)
Между тем Беларусь с 12 февраля
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Беларусь готова рассмотреть послабление визового режима с США, а вот либерализация визового режима со странами Европейского союза может и не наступить так скоро,...
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