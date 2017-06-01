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Макей не ставил бы конкретные сроки об облегчении визового режима с ЕС

02.06.2017 10:45 — Новости Политики | БДГ  
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Беларусь готова рассмотреть послабление визового режима с США, а вот либерализация визового режима со странами Европейского союза может и не наступить так скоро, как обещали.

Как заявил 2 июня министр иностранных дел Владимир Макей во время международной конференции "Экономическая безопасность в глобализированном мире" в рамках экспертной инициативы "Минский диалог", Минск готов рассмотреть какие-то предложения о послаблении визвого режима с США, если они будут, на взаимной основе, передает БелТА.

Что касается переговоров о либерализации визового режима между Беларусью и Евросоюзом, то, отметил глава МИД, необходимо некоторое время на устранение технических вопросов, которые присутствуют в повестке дня. Владимир Макей также отметил, что не ставил бы какие-то конкретные сроки относительно облегчения визового режима.

Напомним, что 30 мая начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун заявил, что документы по взаимному упрощению визового режима с ЕС почти готовы к подписанию. По его словам, во время июньского визита экспертов Евросоюза в Беларусь могут завершиться переговоры. «Если все будет нормально, то, возможно, уже со следующего года оба соглашения (о реадмиссии и облегчении поездок граждан  - ред.) начнут применяться», - сказал Алексей Бегун.

Между тем Беларусь с 12 февраля ввела в действие безвизовый режим для граждан восьмидесяти стран мира. Воспользоваться им можно на пять дней при прилете в аэропорт «Минск». Также на время чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске и Риге в Беларуси будет установлен безвизовый режим.

 
Теги: Минск
 
 
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