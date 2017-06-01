Мадуро хочет изменить конституцию Венесуэлы

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Венесуэльский президент Николас Мадуро объявил, что планирует провести референдум по проекту новой конституции страны.

"Реформированная конституция пойдет на консультативный референдум, чтобы народ решил, хочет он ее или нет", – сказал Мадуро в эфире гостелевидения.

Изменением главного закона Венесуэлы будет заниматься учредительное собрание, которое созовут по инициативе Мадуро. Данный шаг уже вызвал ряд протестов и критику оппозиции, называвшей такое решение попыткой переворота в стране.

По информации Мадуро, уже более 30 тысяч венесуэльцев претендуют на места в учредительном собрании, среди них есть и представители оппозиционных движений.

В соответствии с конституцией Венесуэлы источником власти в стране является народ: она может осуществляться посредством национального учредительного собрания, созываемого для изменения строя государства, формирования нового порядка и подготовки нового основного закона.