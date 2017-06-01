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Мадуро хочет изменить конституцию Венесуэлы
02.06.2017 12:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн – Sputnik. Венесуэльский президент Николас Мадуро объявил, что планирует провести референдум по проекту новой конституции страны.
"Реформированная конституция пойдет на консультативный референдум, чтобы народ решил, хочет он ее или нет", – сказал Мадуро в эфире гостелевидения.
Изменением главного закона Венесуэлы будет заниматься учредительное собрание, которое созовут по инициативе Мадуро. Данный шаг уже вызвал ряд протестов и критику оппозиции, называвшей такое решение попыткой переворота в стране.
По информации Мадуро, уже более 30 тысяч венесуэльцев претендуют на места в учредительном собрании, среди них есть и представители оппозиционных движений.
В соответствии с конституцией Венесуэлы источником власти в стране является народ: она может осуществляться посредством национального учредительного собрания, созываемого для изменения строя государства, формирования нового порядка и подготовки нового основного закона.
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Данный шаг уже вызвал ряд протестов и критику оппозиции, называвшей такое решение попыткой переворота в стране.
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