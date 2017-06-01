Макей: отношения Минска и ЕС не должны зависеть от БелАЭС

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей предлагает не ставить развитие отношений республики с Евросоюзом в зависимость от строительства атомной электростанции под Островцом (Гродненская область).



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"Я прочитал недавно, как один представитель Еврокомиссии заявил, что сотрудничество между ЕС и Беларусью будет определяться в зависимости от строительства АЭС. Ну это полный абсурд! Причем здесь атомная станция к развитию наших отношений с Евросоюзом?" — сказал Макей в интервью Sputnik.

По мнению главы белорусского МИД, вопрос строительства БелАЭС искусственно нагнетается.

"Наши соседи пытаются политизировать этот вопрос и использовать все доступные и недоступные методы для того, чтобы привлечь на свою сторону другие страны Европейского союза, которые просто обязаны, по их мнению, проявлять солидарность с Литвой", — сказал Маекей.

Вместе с тем, по его словам, не все однозначно воспринимается европейскими политиками.

"Не все так однозначно по вопросу строительства АЭС в Беларуси. Неофициально белорусскую сторону поддерживают многие коллеги в Евросоюзе", — отметил глава МИД.

По его мнению, нагнетание скандала вокруг БелАЭС имеет экономическую подоплеку, поскольку Беларусь с вводом АЭС станет прямым конкурентом для Литвы как поставщик электроэнергии. В связи с этим, по словам Макея, Литва приняла решение выйти из единого энергокольца БРЭЛЛ, которое связывает РФ, Беларусь и страны Балтии.

"Ради Бога, но не надо упрекать нас или призывать другие страны бойкотировать якобы "нечистую" электроэнергию, которая будет производиться на БелАЭС. Я вообще не понимаю, где "чистая", а где "нечистая", и какой критерий определения этого качества", — сказал он.

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