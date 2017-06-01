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Минск не против новых переговорщиков в Контактной группе

02.06.2017 14:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июн — Sputnik. Глава МИД Беларуси Владимир Макей считает, что формат Контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины может быть изменен, если это необходимо для результата ее работы.

Минск не против новых переговорщиков в Контактной группе
© Sputnik Григорий Сысоев
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"Что касается изменения формата — надо посмотреть, если это приведет к конкретным результатам, значит, надо идти на такие изменения. Кстати, глава белорусского государства высказывался несколько раз на сей счет, говоря о том, что надо привлечь, возможно, к этому формату, и другие силы, которые могли бы повлиять на ту или иную заинтересованную сторону", — сказал Макей в интервью Sputnik.

Вместе с тем, глава внешнеполитического ведомства Беларуси не видит смысла в переносе контактной группы на другую площадку.

"Знаете, перенести переговорную площадку можно хоть в Антарктиду, хоть в Китай. Если бы было видно, что это принесет успех — ради Бога. Все стороны бы уже договорились об этом. Но зачем уходить с той площадки, которая уже зарекомендовала себя и является эффективной?" — сказал Макей.

При этом он подчеркнул, что результат должен быть один — это выстраивание мира и спокойствия на востоке Украины.

По словам министра, сегодня нет того желаемого результата переговоров, который должен был быть и договоренности сводятся к упрекам друг друга. "Все-таки надо всем заинтересованным сторонам искренне договориться о том, что эти соглашения должны выполняться, и искренне их выполнять", — сказал Макей.

Читайте эксклюзивное интервью министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея на sputnik.by>>

 
Теги: Минск
 
 
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Глава МИД Беларуси считает, что нет смысла переносить переговоры по Украине из Минска на другую площадку, но не исключает подключения к переговорам "других сил".

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