МИНСК, 2 июн — Sputnik. Беларусь и Россия должны трезво и взвешенно разобраться с ситуацией, возникшей в связи с введением Минском краткосрочного безвизового режима для граждан 80 стран, считает министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.



© Sputnik / Виктор Толочко МВД: примерно полпроцента иностранцев нарушили безвизовый режим

"Я думаю, что надо сесть и спокойно разобраться в этой ситуации, не делая из этого трагедии, но оценить реально, представляет ли введение безвизового режима какие-то негативные последствия для России. Если нет, значит, стоило бы сохранить предыдущий порядок перемещения граждан третьих стран через наши границы. Если да, то надо выработать какие-то адекватные методы реагирования на возникшую ситуацию", — сказал Макей в эксклюзивном интервью Sputnik.

После введения в Беларуси с февраля 2017 года безвизового режима российская сторона заявила о необходимости минимизировать риск въезда в страну через Беларусь граждан из "черного списка", в РФ сначала создали погранзоны на белорусско-российской границе, а затем перевели белорусские рейсы в российских аэропортах в международные зоны, что вызывало дополнительные неудобства для граждан Беларуси и России.

"Хотелось бы, чтобы мы предпринимали какие-то совместные действия не на основании мифических предположений, а на основании реальной оценки ситуации", — сказал Макей.

Он сообщил, что эта тема будет обсуждаться на предстоящей встреече с министром иностранных дел России в понедельник.

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