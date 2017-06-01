ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск и Москва должны трезво оценить ситуацию с белорусским "безвизом"

02.06.2017 14:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Беларусь и Россия должны трезво и взвешенно разобраться с ситуацией, возникшей в связи с введением Минском краткосрочного безвизового режима для граждан 80 стран, считает министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Минск и Москва должны трезво оценить ситуацию с белорусским "безвизом"
© Sputnik / Виктор Толочко
МВД: примерно полпроцента иностранцев нарушили безвизовый режим

"Я думаю, что надо сесть и спокойно разобраться в этой ситуации, не делая из этого трагедии, но оценить реально, представляет ли введение безвизового режима какие-то негативные последствия для России. Если нет, значит, стоило бы сохранить предыдущий порядок перемещения граждан третьих стран через наши границы. Если да, то надо выработать какие-то адекватные методы реагирования на возникшую ситуацию", — сказал Макей в эксклюзивном интервью Sputnik.

После введения в Беларуси с февраля 2017 года безвизового режима российская сторона заявила о необходимости минимизировать риск въезда в страну через Беларусь граждан из "черного списка", в РФ сначала создали погранзоны на белорусско-российской границе, а затем перевели белорусские рейсы в российских аэропортах в международные зоны, что вызывало  дополнительные неудобства для граждан Беларуси и России. 

"Хотелось бы, чтобы мы предпринимали какие-то совместные действия не на основании мифических предположений, а на основании реальной оценки ситуации", — сказал Макей. 

Он сообщил, что эта тема будет обсуждаться на предстоящей встреече с министром иностранных дел России в понедельник.

Читайте эксклюзивное интервью министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея на sputnik.by>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если введенный Беларусью безвизовый режим не наносит ущерба России, нужно сохранить прежний порядок перемещения граждан третьих стран, считает глава МИД Владимир...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Мадуро хочет изменить конституцию Венесуэлы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика