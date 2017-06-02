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Гуманитарная подгруппа обсудит в Минске 7 июня обмен военнопленных

03.06.2017 17:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 июн — Sputnik. Завершение процесса верификации и освобождение лиц, удерживаемых Украиной в связи с конфликтом в Донбассе, станут основными темами на заседании подгруппы по гуманитарным вопросам в Минске 7 июня, сообщает РИА Новости.

"Основным пунктом в диалоге будет освобождение незаконно удерживаемых лиц, в частности, мы будем вести диалог в контексте завершения процесса верификации", — рассказала руководитель рабочей группы по обмену военнопленными самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ольга Кобцева.

Гуманитарная подгруппа обсудит в Минске 7 июня обмен военнопленных
© Sputnik / Виктор Толочко
Переговорщики по Украине соберутся в Минске в июне два раза

Она выразила надежду, что в ближайшее время стороны конфликта смогут приступить к обсуждению списков незаконно удерживаемых лиц в связи с конфликтом в Донбассе.

"Наша позиция такова, что те люди, о которых мы знаем, об их содержании на территории Украины, должны быть освобождены", — сказала представитель ЛНР.

По ее словам, Киев в свою очередь разделил удерживаемых лиц на определенные категории, и осужденные по особо тяжким статьям не будут амнистировать и включать в списки на обмен.

"Но мы будем бороться за каждого человека и отстаивать свои позиции", — заявила Кобцева.

Ранее в Киеве заявили, что отказываются от выполнения минских соглашений в вопросе обмена пленными. Вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявляла, что ополченцы требуют от властей Украины передать более 600 человек. Она утверждает, что из этого списка 30 человек не имеют отношения к конфликту, 60 человек проходят по делам о тяжких преступлениях и не подлежат амнистии, еще несколько сотен якобы не хотят возвращаться в Донбасс.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Минск старается создать максимально комфортные условия для деятельности трехсторонней контактной группы.

 
Теги: Минск
 
 
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Подгруппа по гуманитарным вопросам в Минске соберется, чтобы обсудить обмен удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе.

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